2018-12-04T07:14:20+03:00
Авто

В Сети появилось фото ижевской Lada Vesta Cross в уникальном цвете

Автомобиль заметили в Тольятти
Мария ХАФИЗОВА
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В Сети появилась фотография «вседорожного» седана Lada Vesta Cross в уникальном цвете. Об этом сообщает «Российская газета».

Как видно на фото, автомобиль окрашен в синий цвет, напоминающий «Голубую планету» Lada Granta. Снимок сделан в Тольятти. Известно, что данный экземпляр является пробным, тем самым АвтоВАЗ подбирает тон.

Отметим, что ранее в сети «всплывал» и универсал Vesta SW Cross с шильдиком Exclusive. Он был окрашен в ярко-синий «металлик». Сообщалось, что этот автомобиль собран в единичном экземпляре и владельцем его является сотрудник LADA Ижевск (подробнее).

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