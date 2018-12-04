Видео: Санта-Клаус из Лапландии шлет привет жителям Удмуртии
Санта-Клаус из Лапландии записал видео для гостей и жителей Удмуртии.
Видео опубликовано в группе «Культурно-туристический центр Усадьба Тол Бабая» «ВКонтакте». В сообщении также отмечается, что зимний волшебник уже скоро приедет в нашу республику.
- Давно уже хотели пригласить, но почему-то не получалось. А сейчас он, Йоулупукки, дал уже согласие, что действительно приедет в это время и будет участвовать на представлении в Ижевске в цирке и здесь, в Шаркане, - сообщила начальник отдела культуры и туризма Шарканского района Лариса Горбушина.
Напомним, что помимо фестиваля в Шаркане, 7 декабря Санта-Клаус будет ждать гостей в Государственном цирке Удмуртии на представлении «По дороге в Новый год!».
Санта-Клаус из Финляндии приветствует гостей фестиваля "Сказочные герои на родине Тол Бабая".
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