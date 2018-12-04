2018-12-04T06:50:51+03:00
Общество

Видео: Санта-Клаус из Лапландии шлет привет жителям Удмуртии

Уже скоро волшебник приедет в республику
Мария ХАФИЗОВА
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Видео: Санта-Клаус из Лапландии шлет привет жителям УдмуртииВидео: Санта-Клаус из Лапландии шлет привет жителям Удмуртии
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Санта-Клаус из Лапландии записал видео для гостей и жителей Удмуртии.

Видео опубликовано в группе «Культурно-туристический центр Усадьба Тол Бабая» «ВКонтакте». В сообщении также отмечается, что зимний волшебник уже скоро приедет в нашу республику.

- Давно уже хотели пригласить, но почему-то не получалось. А сейчас он, Йоулупукки, дал уже согласие, что действительно приедет в это время и будет участвовать на представлении в Ижевске в цирке и здесь, в Шаркане, - сообщила начальник отдела культуры и туризма Шарканского района Лариса Горбушина.

Напомним, что помимо фестиваля в Шаркане, 7 декабря Санта-Клаус будет ждать гостей в Государственном цирке Удмуртии на представлении «По дороге в Новый год!».

Санта-Клаус из Финляндии приветствует гостей фестиваля "Сказочные герои на родине Тол Бабая".

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