2018-12-04T07:44:01+03:00
Спорт

В соцсетях запустили хэштег в поддержку ижевской фигуристки Алины Загитовой

Это сделали, чтобы подбодрить спортсменку перед финалом гран-при
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: allnewsplus.ruФото: allnewsplus.ru
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В соцсетях запустили хэштег #сердцемсзагитовой в поддержку ижевской фигуристки Алины Загитовой. Это сделано перед финалом гран-при в Ванкувере.

Таким образом фанаты фигуристки хотят поддержать ее перед важнейшими соревнования. Только в соцсети Инстаграм всего опубликовано уже более 200 постов с этим хэштегом!

– Эта девушка всегда вдохновляет меня, и я не устаю пересматривать ее прокаты! Алина для меня - символ мужества, доброты, скромности, силы духа и упорства! – написала пользователь Ксения.

Отметим, что финал гран-при пройдет уже 7 декабря. Кроме Алины Загитовой в этом состязании будет участвовать еще одна фигуристка из Удмуртии – Елизавета Туктамышева.

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