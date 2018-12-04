2018-12-04T12:16:30+03:00
Общество

В Ижевске завершили реорганизацию МУП «Ритуал»

Капитал предприятия – 59 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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В Ижевске закончили реорганизацию МУП «Ритуал», оно сменило организационно-правовую форму на общество с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

На данный момент уставной капитал предприятия составляет 59 миллионов рублей. МУП «Ритуал» занимается вопросами похоронного дела в Ижевске – принимает заказы на изготовление памятников и имеет зал для прощания.

Ранее сообщалось, что администрация города планирует приватизировать «Ритуал» в 2019 году.

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