В Удмуртию из служебной командировки вернулся сводный отряд полиции
В Удмуртию из Республики Дагестан вернулся сводный отряд полиции, сотрудники которого шесть месяцев следили за порядком. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Фото: пресс-служба МВД по УР
На железнодорожном вокзале полицейских встретили родственники, друзья и руководство ведомства. Министр внутренних дел по Удмуртии Алексей Попов вручил ведомственные награды отличившимся в командировке полицейским, а также поблагодарил за проделанную работу.
- По итогам работы отряда на КПП в Северо-Кавказском федеральном округе был остановлен автомобиль 27-летнего жителя Дагестана. При личном досмотре сотрудники обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет и патроны к нему. В ходе осмотра места жительства обнаружили огнестрельное оружие и 25 патронов к нему, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Фото: пресс-служба МВД по УР
Возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов. За это преступление грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба МВД по УР
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