2018-12-04T12:07:56+03:00
Общество

В Удмуртию из служебной командировки вернулся сводный отряд полиции

Они следили за порядком в Дагестане шесть месяцев
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УРФото: пресс-служба МВД по УР
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В Удмуртию из Республики Дагестан вернулся сводный отряд полиции, сотрудники которого шесть месяцев следили за порядком. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Фото: пресс-служба МВД по УР

Фото: пресс-служба МВД по УР

На железнодорожном вокзале полицейских встретили родственники, друзья и руководство ведомства. Министр внутренних дел по Удмуртии Алексей Попов вручил ведомственные награды отличившимся в командировке полицейским, а также поблагодарил за проделанную работу.

- По итогам работы отряда на КПП в Северо-Кавказском федеральном округе был остановлен автомобиль 27-летнего жителя Дагестана. При личном досмотре сотрудники обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет и патроны к нему. В ходе осмотра места жительства обнаружили огнестрельное оружие и 25 патронов к нему, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Фото: пресс-служба МВД по УР

Фото: пресс-служба МВД по УР

Возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов. За это преступление грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба МВД по УР

Фото: пресс-служба МВД по УР

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