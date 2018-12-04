2018-12-04T11:50:22+03:00
Общество

В Ижевске открыли новую хоккейную коробку

Она обошлась в 350 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске 2 декабря открыли новую хоккейную коробку во дворе домов по адресу Красногеройская №103 и 105. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Также отметили, что коробка обошлась в 350 тысяч рублей. Средства собирали и жители, и депутаты, и муниципалитет. В результате установили новые борта хоккейной коробки.

В тот же день жители близлежащих домов сыграли в хоккей на валенках с представителями администрации Ижевска. Планируется залить каток, чтобы играть в хоккей не только в валенках.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Кстати, Дмитрий Чистяков, и.о. заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике, сообщил, что новая коробка появится также на территории школы №100.

Напомним, что 1 декабря на территории ижевского пляжа состоялось открытие проекта «Зимний пляж-2019». Как это было, смотрите на нашем сайте.

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