В Ижевске открыли новую хоккейную коробку
В Ижевске 2 декабря открыли новую хоккейную коробку во дворе домов по адресу Красногеройская №103 и 105. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Также отметили, что коробка обошлась в 350 тысяч рублей. Средства собирали и жители, и депутаты, и муниципалитет. В результате установили новые борта хоккейной коробки.
В тот же день жители близлежащих домов сыграли в хоккей на валенках с представителями администрации Ижевска. Планируется залить каток, чтобы играть в хоккей не только в валенках.
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
Кстати, Дмитрий Чистяков, и.о. заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике, сообщил, что новая коробка появится также на территории школы №100.
Напомним, что 1 декабря на территории ижевского пляжа состоялось открытие проекта «Зимний пляж-2019». Как это было, смотрите на нашем сайте.
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