В Ижевске вынесли приговор очередному телефонному «террористу»

4 Дек. 11:53 2018-12-04T13:27:08+03:00

Он сообщил, что здание службы гражданской защиты Удмуртии заминировано

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В Ижевске вынесли приговор мужчине, который сообщил, что здание службы гражданской защиты заминировано. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В июле 2018 года осужденный распивал алкоголь со своим товарищем. После того, как знакомый ушел, пьяный мужчина позвонил со своего телефона по номеру 112 и сообщил, что здание диспетчерской службы гражданской защиты заминировано, - сообщает ведомство.

По тревоге были подняты все специализированные службы города, но информация не подтвердилась. Личность звонившего сразу же установили по номеру телефона.

Мужчина признал вину и возместил ущерб, причинённый в результате выезда служб по ложному вызову. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на один год.

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