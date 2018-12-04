В Ижевске вынесли приговор очередному телефонному «террористу»
В Ижевске вынесли приговор мужчине, который сообщил, что здание службы гражданской защиты заминировано. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- В июле 2018 года осужденный распивал алкоголь со своим товарищем. После того, как знакомый ушел, пьяный мужчина позвонил со своего телефона по номеру 112 и сообщил, что здание диспетчерской службы гражданской защиты заминировано, - сообщает ведомство.
По тревоге были подняты все специализированные службы города, но информация не подтвердилась. Личность звонившего сразу же установили по номеру телефона.
Мужчина признал вину и возместил ущерб, причинённый в результате выезда служб по ложному вызову. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на один год.
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