2018-12-04T13:27:08+03:00
Происшествия

В Ижевске вынесли приговор очередному телефонному «террористу»

Он сообщил, что здание службы гражданской защиты Удмуртии заминировано
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске вынесли приговор мужчине, который сообщил, что здание службы гражданской защиты заминировано. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В июле 2018 года осужденный распивал алкоголь со своим товарищем. После того, как знакомый ушел, пьяный мужчина позвонил со своего телефона по номеру 112 и сообщил, что здание диспетчерской службы гражданской защиты заминировано, - сообщает ведомство.

По тревоге были подняты все специализированные службы города, но информация не подтвердилась. Личность звонившего сразу же установили по номеру телефона.

Мужчина признал вину и возместил ущерб, причинённый в результате выезда служб по ложному вызову. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на один год.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо»
«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо»
Ижевчанина наказали за избиение подростка
Дело в отношении ижевчанина, который украл детали речных кораблей передано в суд
В Удмуртии предложили другой способ расчета стоимости вывоза мусора
В Удмуртии состоится Международный кубок имени М.Т. Калашникова по следж-хоккею
Съемочная группа из Санкт-Петербурга снимет историю о малочисленном народе Удмуртии
В Удмуртии автомобиль въехал в забор жилого дома
В Ижевске открыли новую хоккейную коробку
В Удмуртию из служебной командировки вернулся сводный отряд полиции
В Удмуртии автобус с детьми попал в ДТП
В Ижевске передали в суд дело в отношении директора ООО «МКД-Центр»
В Удмуртии в пожаре погибла трехлетняя девочка
В Удмуртии ушел из жизни заслуженный журналист Владимир Александрович Злобин
В Ижевске завершили реорганизацию МУП «Ритуал»
Уроженец Удмуртии гимнаст Давид Белявский разделся для проекта
В соцсетях запустили хэштег в поддержку ижевской фигуристки Алины Загитовой
Ижевские байкеры проведут «МотоЕлку» для всех желающих