2018-12-04T13:11:33+03:00
Происшествия

В Удмуртии автомобиль въехал в забор жилого дома

Водитель отказался от медосвидетельствования
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел ГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел ГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии 4 декабря в городе Глазов 39-летний водитель автомобиля «Митсубиси-Лансер» врезался в забор жилого дома. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД по республике.

Мужчина не справился с управлением, но вот от медосвидетельствования на состояние опьянения отказался. В результате ДТП водитель и пассажир, женщина 42 лет, получили травмы.

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