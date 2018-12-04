2018-12-04T12:32:59+03:00
Общество

Съемочная группа из Санкт-Петербурга снимет историю о малочисленном народе Удмуртии

Программа называется «Письма из провинции»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Съемочная группа из Санкт-Петербурга посетит Ярский и Юкаменский районы Удмуртии, где проживают представители бесермянского народа. Об этом сообщает Дом дружбы народов в группе «ВКонтакте».

Историю о коренных жителях Удмуртии можно будет увидеть на телеканале «Культура» 8 февраля 2019 года.

«Письма из провинции» - это серия документальных публицистических фильмов, рассказывающих о людях, благодаря которым в России сохраняется и приумножается культура. Как отмечают создатели программы – это не просто репортаж или информационное сообщение, а истории, очерки о людях, увлеченных своим делом.

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