Съемочная группа из Санкт-Петербурга снимет историю о малочисленном народе Удмуртии

4 Дек. 12:32 2018-12-04T12:32:59+03:00

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Съемочная группа из Санкт-Петербурга посетит Ярский и Юкаменский районы Удмуртии, где проживают представители бесермянского народа. Об этом сообщает Дом дружбы народов в группе «ВКонтакте».

Историю о коренных жителях Удмуртии можно будет увидеть на телеканале «Культура» 8 февраля 2019 года.

«Письма из провинции» - это серия документальных публицистических фильмов, рассказывающих о людях, благодаря которым в России сохраняется и приумножается культура. Как отмечают создатели программы – это не просто репортаж или информационное сообщение, а истории, очерки о людях, увлеченных своим делом.

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Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

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В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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