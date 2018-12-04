В Удмуртии состоится Международный кубок имени М.Т. Калашникова по следж-хоккею
В Удмуртии состоится Международный кубок имени М.Т. Калашникова по следж-хоккею среди детско-юношеских команд. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта по Удмуртии.
Соревнования пройдут с 12 по 16 декабря, торжественное открытие состоится 13 декабря в 12.00 на крытом катке «Олимпиец». В турнире примут участие команды из Чехии и Словакии, а также из республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, ХМАО, Оренбургской и Тульской областей и Москвы.
Кстати, воспитанники удмуртской школы следж-хоккея, серебряные призеры Паралимпийских игр Сочи-2014 проведут мастер-класс среди команд, а также поделятся опытом.
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