2018-12-04T13:24:32+03:00
Спорт

В Удмуртии состоится Международный кубок имени М.Т. Калашникова по следж-хоккею

Турнир пройдет в республике впервые
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии состоится Международный кубок имени М.Т. Калашникова по следж-хоккею среди детско-юношеских команд. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта по Удмуртии.

Соревнования пройдут с 12 по 16 декабря, торжественное открытие состоится 13 декабря в 12.00 на крытом катке «Олимпиец». В турнире примут участие команды из Чехии и Словакии, а также из республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, ХМАО, Оренбургской и Тульской областей и Москвы.

Кстати, воспитанники удмуртской школы следж-хоккея, серебряные призеры Паралимпийских игр Сочи-2014 проведут мастер-класс среди команд, а также поделятся опытом.

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