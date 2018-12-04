2018-12-04T13:54:09+03:00
Происшествия

Дело в отношении ижевчанина, который украл детали речных кораблей передано в суд

Он сдал детали в металлолом
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии передали в суд дело в отношении ижевчанина, который украл составные детали речных кораблей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В начале 2018 года, обвиняемому поручили провести ремонт деталей корабля на общую сумму 955 тысяч рублей, но мужчина погрузил их в «КАМАЗ» и сдал в металлолом. За детали он получил 40 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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