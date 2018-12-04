Ижевчанина наказали за избиение подростка
В Ижевске вынесли приговор мужчине, который избил мальчика на школьном стадионе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- В июне 2018 года мужчина нанес несколько ударов руками по голове и лицу мальчика. Как оказалось, мужчина сделал это за то, что мальчик ударил мячом его сына, - сообщает ведомство.
Обвиняемый полностью признал вину, суд назначил ему обязательные работы сроком на 200 часов.
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