2018-12-04T14:49:22+03:00
Происшествия

Ижевчанина наказали за избиение подростка

Он избил мальчика на школьном стадионе
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске вынесли приговор мужчине, который избил мальчика на школьном стадионе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В июне 2018 года мужчина нанес несколько ударов руками по голове и лицу мальчика. Как оказалось, мужчина сделал это за то, что мальчик ударил мячом его сына, - сообщает ведомство.

Обвиняемый полностью признал вину, суд назначил ему обязательные работы сроком на 200 часов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии предложили другой способ расчета стоимости вывоза мусора (подробнее)

Из республики Дагестан вернулся сводный отряд полиции Удмуртии, который находился там шесть месяцев (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии осудят бывшего следователя за подделку доказательств
В Ижевске заработал телеканал Деда Мороза
В ижевской школе №256 вновь начнет работать бассейн
В Ижевске в фан-зоне откроется тематический городок FUN CUBE (Фан Куб)
В Удмуртии утилизировать батарейки будут на территории бывшего завода по уничтожению химоружия
Участники акции «Попади на ТНТ» станут звездами в родных городах
Бывшему гендиректору АО «Ижевские электрические сети» вынесли приговор
«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо»
«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо»
Дело в отношении ижевчанина, который украл детали речных кораблей, передано в суд
В Удмуртии предложили другой способ расчета стоимости вывоза мусора
В Удмуртии состоится Международный кубок имени М.Т. Калашникова по следж-хоккею
Съемочная группа из Санкт-Петербурга снимет историю о малочисленном народе Удмуртии
В Удмуртии автомобиль въехал в забор жилого дома
В Ижевске вынесли приговор очередному телефонному «террористу»
В Ижевске открыли новую хоккейную коробку
В Удмуртию из служебной командировки вернулся сводный отряд полиции
В Удмуртии автобус с детьми попал в ДТП
В Ижевске передали в суд дело в отношении директора ООО «МКД-Центр»
В Удмуртии в пожаре погибла трехлетняя девочка
В Удмуртии ушел из жизни заслуженный журналист Владимир Александрович Злобин
В Ижевске завершили реорганизацию МУП «Ритуал»
Уроженец Удмуртии гимнаст Давид Белявский разделся для проекта
В соцсетях запустили хэштег в поддержку ижевской фигуристки Алины Загитовой
Ижевские байкеры проведут «МотоЕлку» для всех желающих