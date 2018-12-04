Ижевчанина наказали за избиение подростка

СЕГОДНЯ 14:18 2018-12-04T14:49:22+03:00

Он избил мальчика на школьном стадионе

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В Ижевске вынесли приговор мужчине, который избил мальчика на школьном стадионе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В июне 2018 года мужчина нанес несколько ударов руками по голове и лицу мальчика. Как оказалось, мужчина сделал это за то, что мальчик ударил мячом его сына, - сообщает ведомство.

Обвиняемый полностью признал вину, суд назначил ему обязательные работы сроком на 200 часов.

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