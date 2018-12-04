В Ижевске в фан-зоне откроется тематический городок FUN CUBE (Фан Куб)
На территории фан-зоны в парке им. Кирова откроется тематический городок Fun Cube. Об этом сообщают на официальной странице «ВКонтакте» Парки Ижевска.
Открытие состоится 15 декабря в 11.00, там будет расположен лабиринт из собранных цветных кубов. Для детей и подросток откроются горки различной высоты. Для самых маленьких есть зона Busy Board, где детишки смогут развивать мелкую моторику. Также на специально оборудованной площадке дети смогут поиграть в командную игру «Юкигассен», целью которой является забрасывание противника снежками.
А еще на Fun Cube откроет двери резиденция Деда Мороза, там каждый сможет отдать свое письмо лично в руки волшебнику и сфотографироваться.
На территории есть теплые беседки и зона фуд-кортов. На открытии тематического городка всех ждут сюрпризы, вместе с гостями будут зажигаться огни на елке.
Работать городок будет с 10.00 до 22.00.
Стоимость билета – 120 рублей в будни и 150 в выходные и праздничные дни. Дети до 5 лет бесплатно.
Все подробности в группе Парки Ижевска и по телефону: 89120228060
0+
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке
Скажи спасибо маме и выиграй приз!
Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.
В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:
- «Что самое сложное в работе мамы?»
- «За что вы сильнее всего ее любите?»
В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!
Подробнее на сайте
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»