В Ижевске в фан-зоне откроется тематический городок FUN CUBE (Фан Куб)

4 Дек. 16:21 2018-12-04T16:51:46+03:00

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На территории фан-зоны в парке им. Кирова откроется тематический городок Fun Cube. Об этом сообщают на официальной странице «ВКонтакте» Парки Ижевска.

Открытие состоится 15 декабря в 11.00, там будет расположен лабиринт из собранных цветных кубов. Для детей и подросток откроются горки различной высоты. Для самых маленьких есть зона Busy Board, где детишки смогут развивать мелкую моторику. Также на специально оборудованной площадке дети смогут поиграть в командную игру «Юкигассен», целью которой является забрасывание противника снежками.

А еще на Fun Cube откроет двери резиденция Деда Мороза, там каждый сможет отдать свое письмо лично в руки волшебнику и сфотографироваться.

На территории есть теплые беседки и зона фуд-кортов. На открытии тематического городка всех ждут сюрпризы, вместе с гостями будут зажигаться огни на елке.

Работать городок будет с 10.00 до 22.00.

Стоимость билета – 120 рублей в будни и 150 в выходные и праздничные дни. Дети до 5 лет бесплатно.

Все подробности в группе Парки Ижевска и по телефону: 89120228060

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Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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