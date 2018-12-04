В ижевской школе №256 вновь начнет работать бассейн

4 Дек. 16:28 2018-12-04T16:52:35+03:00

Изменить размер текста: A A

4 декабря в школе № 256, где учатся особенные дети, прошел «Праздник нашей детворы», посвященный Международному дню инвалидов. Ребята из школы № 256 и школы-интерната № 15 показали свои таланты в музыке и хореографии.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев пожелал воспитанникам школы новых творческих успехов и сообщил, что школьный бассейн, который не работает уже три года, будет отремонтирован, и у детей появится дополнительная возможность укреплять свое здоровье. Из городского бюджета на эти цели направили 5,8 млн рублей, уже заключен контракт с подрядчиком и определен график работ. До конца этого года в помещении будут установлены новые окна и двери. К 1 июня 2019 года бассейн будет сдан в эксплуатацию.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru