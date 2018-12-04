В Ижевске заработал телеканал Деда Мороза

СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-04T16:54:07+03:00

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В сети цифрового ТВ «Дом.ru TV» впервые начал вещание «Телеканал Деда Мороза» - единственный сезонный канал с новогодней и рождественской тематикой для детей и их родителей. Канал доступен клиентам телеком-оператора на 33-й кнопке с 1 декабря по 31 января.

В этом году зрители смогут увидеть богатую коллекцию новогодних и зимних фильмов Disney*, известные российские комедии «Елки», популярные анимационные мультсериалы - «Маша и Медведь», «Инуи», «Мук», «Пингвиненок Пороро», фильмы «Барби» и многое другое. Каждые выходные зрителей ждет марафон из романтических, комедийных и семейных фильмов. Вместе с героями передач зрители узнают, как готовится к празднованию Нового года сам Дедушка Мороз и научатся мастерить праздничные украшения и подарки.

- Чтобы сделать праздник еще ярче и веселее, создать новогоднее настроение, мы запускаем в сети «Дом.ru» собственный канал Деда Мороза! Вместе с его создателями приглашаем вас окунуться увлекательный мир мультипликации и кинематографа. Успейте зарядиться волшебством на весь следующий год. Канал можно смотреть не только с экрана телевизора, но и на любом устройстве: смартфоне, планшете или ноутбуке. Для этого абоненту необходимо авторизоваться, указав свой логин и пароль, - отметил директор ижевского филиала «Дом.ru» Сергей Бахмурнов.

*Дисней

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