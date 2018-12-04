2018-12-04T16:55:31+03:00
Происшествия

В Удмуртии осудят бывшего следователя за подделку доказательств

Протокол она подделала, чтобы скрыть факт кражи
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии бывшего следователя обвиняют в краже и подделке протокола допроса потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В мае 2018 года следователь в рамках расследования дела, под предлогом возмещения ущерба приняла от обвиняемой деньги в размере 30 300 рублей. С целью скрыть факт получения денег женщина подделала протокол допроса потерпевшей, - сообщает ведомство.

Обман был раскрыт на суде, когда потерпевшая сказала, что никаких денег не получала, а обвиняемая настаивала о возмещении ущерба. В результате выяснили подробности и сотрудника уволили.

Уголовное дело направлено в суд, теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске заработал телеканал Деда Мороза
В ижевской школе №256 вновь начнет работать бассейн
В Ижевске в фан-зоне откроется тематический городок FUN CUBE (Фан Куб)
В Удмуртии утилизировать батарейки будут на территории бывшего завода по уничтожению химоружия
Участники акции «Попади на ТНТ» станут звездами в родных городах
Бывшему гендиректору АО «Ижевские электрические сети» вынесли приговор
«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо»
«Комсомольская правда» -Ижевск» продлила сроки конкурса «Скажи маме «Спасибо»
Ижевчанина наказали за избиение подростка
Дело в отношении ижевчанина, который украл детали речных кораблей, передано в суд
В Удмуртии предложили другой способ расчета стоимости вывоза мусора
В Удмуртии состоится Международный кубок имени М.Т. Калашникова по следж-хоккею
Съемочная группа из Санкт-Петербурга снимет историю о малочисленном народе Удмуртии
В Удмуртии автомобиль въехал в забор жилого дома
В Ижевске вынесли приговор очередному телефонному «террористу»
В Ижевске открыли новую хоккейную коробку
В Удмуртию из служебной командировки вернулся сводный отряд полиции
В Удмуртии автобус с детьми попал в ДТП
В Ижевске передали в суд дело в отношении директора ООО «МКД-Центр»
В Удмуртии в пожаре погибла трехлетняя девочка
В Удмуртии ушел из жизни заслуженный журналист Владимир Александрович Злобин
В Ижевске завершили реорганизацию МУП «Ритуал»
Уроженец Удмуртии гимнаст Давид Белявский разделся для проекта
В соцсетях запустили хэштег в поддержку ижевской фигуристки Алины Загитовой
Ижевские байкеры проведут «МотоЕлку» для всех желающих