В Удмуртии осудят бывшего следователя за подделку доказательств

СЕГОДНЯ 16:55 2018-12-04T16:55:31+03:00

Протокол она подделала, чтобы скрыть факт кражи

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В Удмуртии бывшего следователя обвиняют в краже и подделке протокола допроса потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В мае 2018 года следователь в рамках расследования дела, под предлогом возмещения ущерба приняла от обвиняемой деньги в размере 30 300 рублей. С целью скрыть факт получения денег женщина подделала протокол допроса потерпевшей, - сообщает ведомство.

Обман был раскрыт на суде, когда потерпевшая сказала, что никаких денег не получала, а обвиняемая настаивала о возмещении ущерба. В результате выяснили подробности и сотрудника уволили.

Уголовное дело направлено в суд, теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.

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