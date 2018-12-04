В Удмуртии осудят бывшего следователя за подделку доказательств
В Удмуртии бывшего следователя обвиняют в краже и подделке протокола допроса потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- В мае 2018 года следователь в рамках расследования дела, под предлогом возмещения ущерба приняла от обвиняемой деньги в размере 30 300 рублей. С целью скрыть факт получения денег женщина подделала протокол допроса потерпевшей, - сообщает ведомство.
Обман был раскрыт на суде, когда потерпевшая сказала, что никаких денег не получала, а обвиняемая настаивала о возмещении ущерба. В результате выяснили подробности и сотрудника уволили.
Уголовное дело направлено в суд, теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке
Скажи спасибо маме и выиграй приз!
Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.
В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:
- «Что самое сложное в работе мамы?»
- «За что вы сильнее всего ее любите?»
В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!
Подробнее на сайте
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»