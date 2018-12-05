2018-12-05T06:27:49+03:00
Общество

«Пошел на таран»: в Удмуртии водитель иномарки снес стену дома

В результате аварии пострадали два человека
Анастасия Волкова
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ФОТО: УГИБДД МВД по УРФОТО: УГИБДД МВД по УР
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4 декабря около 00:05 в Глазове произошло ДТП – водитель «Митсубиши Лансер» протаранил стену дома. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Как стало известно, авария произошла по причине того, что 39-летний мужчина не справился с управлением. В результате ДТП пострадал сам водитель и 42-летняя пассажирка. Выяснить, был ли пьян виновник происшествия, не удалось: от прохождения медосвидетельствования он отказался.

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