2018-12-05T10:28:24+03:00
Происшествия

В Ижевске покупка через интернет так и не дошла до жителей

Возбуждены уголовные дела
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске участились случаи мошенничества при покупках через интернет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

- Так, 58-летний пенсионер купил через интернет лодочный мотор, заплатил 44 тысячи рублей, но товар так и не получил. Еще один 35-летий местный житель заплатил 15 тысяч рублей за кресло и ждет его до сих пор, - сообщает ведомство.

На данный момент по факту мошенничества возбуждены уголовные дела.

МВД России по Удмуртии напоминает, что необходимо быть предельно внимательными при осуществлении покупок и продаж товаров с помощью сети Интернет. Оплату товара необходимо производить только при личной встрече с продавцом либо при его получении.

Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по тел. 02 (102 – с мобильных), либо в отдел полиции по месту жительства.

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