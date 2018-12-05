В Ижевске покупка через интернет так и не дошла до жителей
В Ижевске участились случаи мошенничества при покупках через интернет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.
- Так, 58-летний пенсионер купил через интернет лодочный мотор, заплатил 44 тысячи рублей, но товар так и не получил. Еще один 35-летий местный житель заплатил 15 тысяч рублей за кресло и ждет его до сих пор, - сообщает ведомство.
На данный момент по факту мошенничества возбуждены уголовные дела.
МВД России по Удмуртии напоминает, что необходимо быть предельно внимательными при осуществлении покупок и продаж товаров с помощью сети Интернет. Оплату товара необходимо производить только при личной встрече с продавцом либо при его получении.
Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по тел. 02 (102 – с мобильных), либо в отдел полиции по месту жительства.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке
Скажи спасибо маме и выиграй приз!
Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.
В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:
- «Что самое сложное в работе мамы?»
- «За что вы сильнее всего ее любите?»
В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!
Подробнее на сайте
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»