В Удмуртии прокуратура проведет проверку в связи с ДТП с участием школьного автобуса

СЕГОДНЯ 08:48 2018-12-05T10:29:47+03:00

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В Удмуртии пройдет прокурорская проверка в связи с ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Об этом сообщает прокуратура республики.

В ходе проверки будет дана правовая оценка лиц, которые организовали поездку.

Напомним, ДТП произошло 3 декабря, в автобусе находились пятеро детей https://www.izh.kp.ru/online/news/3316371/

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