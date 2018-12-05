Ижевск посетила делегация из города Синин

5 Дек. 09:21 2018-12-05T09:21:54+03:00

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4 декабря Ижевск посетила официальная делегация города Синин. Гости побывали в индустриальном парке «РАЗВИТИЕ», приняли участие в презентации проекта «Умный город» и обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества.

- Нам важно развивать сотрудничество, промышленное производство, привлекать на наши рынки инвесторов. Наши гости проявляют интерес, рассматривают для своих компаний возможность присутствия на ижевском рынке, чтобы открывать здесь производство, создавать рабочие места. Мы готовы им в этом содействовать, - отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. - И уже сейчас в адрес муниципалитета поступило предложение посетить индустриальные парки в Китае, перенять зарубежный опыт.

Господин Хан Шеньчай, заместитель председателя постоянной комиссии народного собрания города Синин, заметил, что в Ижевске имеются хорошие условия для развития промышленности.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru

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