2018-12-05T10:33:03+03:00
Происшествия

В Ижевске автомобиль сбил женщину и скрылся с места ДТП

Пешеход получила травмы
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске 4 декабря напротив остановки «улица Фруктовая» автомобиль Chevrolet сбил женщину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, водитель скрылся с места ДТП, - сообщает ведомство.

Впоследствии удалось задержать 26-летнего водителя машины. Оказалось, он был пьян. Женщина получили травмы, ее доставили в больницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии прошла проверка стадиона спорт школы
Проект строительства велодорожек в Ижевске начнут обсуждать в 2020 году
В аэропорту Ижевска могут снести недостроенный терминал
Ижевск посетила делегация из города Синин
В Удмуртии прокуратура проведет проверку в связи с ДТП с участием школьного автобуса
В Ижевске покупка через интернет так и не дошла до жителей
В Ижевске сгорел нежилой дом
Фигуристка из Удмуртии стала лауреатом премии «Гордость России: спортсменка года»
В Ижевске ликвидирована свалка биологических отходов
«Пошел на таран»: в Удмуртии водитель иномарки снес стену дома
В Удмуртии осудят бывшего следователя за подделку доказательств
В Ижевске заработал телеканал Деда Мороза
В ижевской школе №256 вновь начнет работать бассейн
В Ижевске в фан-зоне откроется тематический городок FUN CUBE (Фан Куб)
В Удмуртии утилизировать батарейки будут на территории бывшего завода по уничтожению химоружия
Участники акции «Попади на ТНТ» станут звездами в родных городах