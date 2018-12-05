В Ижевске автомобиль сбил женщину и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-05T10:33:03+03:00

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В Ижевске 4 декабря напротив остановки «улица Фруктовая» автомобиль Chevrolet сбил женщину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, водитель скрылся с места ДТП, - сообщает ведомство.

Впоследствии удалось задержать 26-летнего водителя машины. Оказалось, он был пьян. Женщина получили травмы, ее доставили в больницу.

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