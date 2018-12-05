Проект строительства велодорожек в Ижевске начнут обсуждать в 2020 году
Проект по строительству велодорожек в Ижевске вынесут на обсуждение не раньше 2020 года. Об этом сообщил Александр Бречалов во время эфира радио «Комсомольская правда» 4 декабря.
- Ижевск не готов к такому масштабному проекту, как велодорожки. Во-первых, нужен генплан, а то он менялся под каждого застройщика, во-вторых, чтобы не было статистики по травмам от велосипедистов, нужно восприятие пешеходами людей на велосипедах, - сообщил Александр Бречалов.
Также он добавил, что две-три центральные улицы с велодорожками – это не сеть и город пока не готов к таким изменениям.
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