2018-12-05T12:01:55+03:00
Происшествия

В Удмуртии прошла проверка стадиона спорт школы

Не так давно там получил травмы 9-летний мальчик
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Прокуратура Удмуртии провела проверку безопасности стадиона «Дебесской детско-юношеской спортивной школы». Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Удмуртии.

Напомним, что 24 октября 2018 года 9-летний мальчик во время тренировки споткнулся и напоролся на металлическую петлю, которая была на футбольных воротах. Мальчик получил травмы.

По результатам проверки от директора потребовали устранить все замечания.

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