В Удмуртии прошла проверка стадиона спорт школы
Прокуратура Удмуртии провела проверку безопасности стадиона «Дебесской детско-юношеской спортивной школы». Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Удмуртии.
Напомним, что 24 октября 2018 года 9-летний мальчик во время тренировки споткнулся и напоролся на металлическую петлю, которая была на футбольных воротах. Мальчик получил травмы.
По результатам проверки от директора потребовали устранить все замечания.
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