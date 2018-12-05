СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-05T12:01:55+03:00

Не так давно там получил травмы 9-летний мальчик

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Прокуратура Удмуртии провела проверку безопасности стадиона «Дебесской детско-юношеской спортивной школы». Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Удмуртии.

Напомним, что 24 октября 2018 года 9-летний мальчик во время тренировки споткнулся и напоролся на металлическую петлю, которая была на футбольных воротах. Мальчик получил травмы.

По результатам проверки от директора потребовали устранить все замечания.

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