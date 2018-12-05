В Удмуртии мошенница провела денежную реформу
В Удмуртии задержали женщину, которая обменяла деньги пожилого человека на «билеты банка приколов». Об этом сообщает МВД по республике.
- Пожилой мужчина рассказал, что пришла неизвестная женщина, представилась сотрудником Пенсионного фонда и сказала, что сейчас проводится денежная реформа: предложила обменять имеющуюся сумму на «новые» деньги. После ухода мошенницы он заметил, что всех купюрах написано «билет банка приколов». Сумма ущерба - 55 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
Эксперты выяснили личность женщины по отпечаткам, ее задержали. На данный момент возбуждено уголовное дело, за совершенное преступление мошеннице грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
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