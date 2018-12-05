В Удмуртии банде наркоторговцев вынесли приговор

СЕГОДНЯ 14:22 2018-12-05T15:32:03+03:00

Наркотики они продавали через интернет-магазин

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В Удмуртии в отношении преступной банды по сбыту наркотиков вынесли обвинительный приговор. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 12 человек осуществляли незаконный сбыт наркотиков на территории Удмуртии. Они продавали вещества через интернет-магазин и делали закладки в тайниках в подъездах, у домов и сооружений в Ижевске, Воткинске, Сарапуле и Глазове, - сообщает ведомство.

Преступников удалось поймать сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии. У них изъяли около 4 килограммов наркотиков.

Всем преступникам суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 1 месяца до 5 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима.

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