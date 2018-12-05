В Ижевске подвели итоги проекта - фото- и видеоконкурса «Моя Удмуртия»

СЕГОДНЯ 15:15 2018-12-05T16:37:59+03:00

Конкурс проходит уже второй раз

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В Ижевске 30 ноября назвали победителей в рамках проекта - фото- и видеоконкурса «Моя Удмуртия». Сообщает АО «Парки Ижевска», которое является организатором.

«Моя Удмуртия» проходит второй раз, в прошлом году участие не принимали видеографы. Александр Бречалов, сказал, что в конкурсе ждут видеографов. На участие в проекте было подано 1000 заявок (начинающие фотографы, любители, профессионалы и видеографы).

Победитель в номинации "Город" Фото: Васильев Геннадий

Победителей выбирали из 4000 фотографий разных уголков Удмуртии, а также 40 видеороликов. Для фото было три номинации: природа, город и осенний портрет, и две специальные номинации - дары осени и лучше поездом. В категории видео одна номинация «Моя Удмуртия - Осень», длительность ролика не более одной минуты.

В каждой номинации выбрали по 10 финалистов, каждый из которых получил памятные призы от генерального партнера.

Победитель в спецноминации «Дары Осени» Фото: Полина Соколова

В итоге победителем в номинации «Природа» стал Игорь Гуменников, в номинации «Осенний портрет» – Ксения Семёнова, в номинации «Город» – Валерий Головач, в категории «Видео» – Дмитрий Горбушин, в спецноминации «Дары осени» – Полина Соколова. В номинации «Лучше поездом» победитель станет известен 9 декабря.

Победитель в номинации «Природа» Фото: Игорь Гуменников

Все победители получили призы от партнеров конкурса, а их работы представят на уникальной выставке в ВЦ «Галерея», которая пройдет до 16 декабря. Гости центра смогут увидеть фотоработы победителей и финалистов всех номинаций, послушать стихи и посмотреть видеоролики, подготовленные в рамках проекта.

Победитель в номинации «Осенний портрет» Фото: Ксения Семёнова

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Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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