В Ижевске новый детский сад на улице Берша откроется до конца года

5 Дек. 16:33 2018-12-05T16:33:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске до конца года откроется детский сад на улице Берша. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Детский сад открылся еще 1 сентября 2018 года, но туда пока не стали принимать детей, потому что не все документы были готовы. На данный момент саду необходимо получить еще разрешения Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора и оформить документы на имущество.

В полной мере сад примет детей в феврале 2019 года. До этого времени воспитатели будут только присматривать за детьми и ухаживать, так как лицензию учреждению дадут после получения всех документов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте