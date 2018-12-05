В Ижевске новый детский сад на улице Берша откроется до конца года
В Ижевске до конца года откроется детский сад на улице Берша. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».
Детский сад открылся еще 1 сентября 2018 года, но туда пока не стали принимать детей, потому что не все документы были готовы. На данный момент саду необходимо получить еще разрешения Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора и оформить документы на имущество.
В полной мере сад примет детей в феврале 2019 года. До этого времени воспитатели будут только присматривать за детьми и ухаживать, так как лицензию учреждению дадут после получения всех документов.
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