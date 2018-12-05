СЕГОДНЯ 17:04 2018-12-05T17:04:22+03:00

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В Роспотребнадзор Удмуртии за 11 месяцев 2018 года поступило 40 жалоб на тараканов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тараканы в основном обитают в общежитиях, предприятиях общественного питания и продуктовых магазинах. Больше всего жалоб поступило от жителей Ижевска – 72,5%.

26 обращений рассмотрели, по ним были открыты административные расследования. В результате составлены 20 протоколов об административным правонарушениях. На ответственных наложили штрафы, сумма которых составила 70,5 тысяч рублей.

Среди нарушений были нерегулярная дезинсекция, не было контроля за эффективностью проводимой дезинсекции, санитарно-техническое состояние неудовлетворительное.

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