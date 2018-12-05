В Удмуртии в 2019 году закупят четыре медицинских комплекса
В 2019 году Удмуртия планирует закупить четыре медицинских комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
На данный момент работает восемь передвижных медицинских комплексов: фельдшерско-акушерский пункт, диагностические комплексы, мобильные маммогрфы, флюограф.
Задачей передвижных комплексов является профилактика и диагностика заболеваний у жителей отдаленных населенных пунктов. Например, в ноябре 2018 года с помощью нового передвижного маммографа было осмотрено 300 женщин, у двух диагностировали заболевание на ранней стадии еще у четырех выявили подозрение на злокачественное новообразование.
Кстати, 2019 год в республике объявлен Годом здоровья.
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