2018-12-05T17:32:06+03:00
Общество

В Удмуртии в 2019 году закупят четыре медицинских комплекса

На данный момент в республике работает восемь передвижных комплекса
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В 2019 году Удмуртия планирует закупить четыре медицинских комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

На данный момент работает восемь передвижных медицинских комплексов: фельдшерско-акушерский пункт, диагностические комплексы, мобильные маммогрфы, флюограф.

Задачей передвижных комплексов является профилактика и диагностика заболеваний у жителей отдаленных населенных пунктов. Например, в ноябре 2018 года с помощью нового передвижного маммографа было осмотрено 300 женщин, у двух диагностировали заболевание на ранней стадии еще у четырех выявили подозрение на злокачественное новообразование.

Кстати, 2019 год в республике объявлен Годом здоровья.

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