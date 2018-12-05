В Удмуртии в 2019 году закупят четыре медицинских комплекса

СЕГОДНЯ 17:32 2018-12-05T17:32:06+03:00

На данный момент в республике работает восемь передвижных комплекса

Изменить размер текста: A A

В 2019 году Удмуртия планирует закупить четыре медицинских комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

На данный момент работает восемь передвижных медицинских комплексов: фельдшерско-акушерский пункт, диагностические комплексы, мобильные маммогрфы, флюограф.

Задачей передвижных комплексов является профилактика и диагностика заболеваний у жителей отдаленных населенных пунктов. Например, в ноябре 2018 года с помощью нового передвижного маммографа было осмотрено 300 женщин, у двух диагностировали заболевание на ранней стадии еще у четырех выявили подозрение на злокачественное новообразование.

Кстати, 2019 год в республике объявлен Годом здоровья.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте