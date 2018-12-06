2018-12-06T06:25:12+03:00
Общество

В Удмуртии ожидается гололедица

Информацию опубликовал Удмуртский гидрометцентр
Дарья ПОРСЕВА
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Фото Сергей ГрачевФото Сергей Грачев
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В Удмуртии, 6 декабря, в четверг на дорогах ожидается туман и гололедица. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Также до вечера 7 декабря на территории Ижевска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.

По данным сервиса Яндекс погода, в четверг, 6 декабря температура днем -9…-5 градусов, ночью -10 градусов, небольшой снег, гололедица и туман.

В пятницу, 7 декабря, температура днем -7…-8 градусов, ночью -7 градусов, небольшой снег.

В субботу, 8 декабря, температура днем -7…-5 градусов, ночью -7…-6 градусов, снег

В воскресенье, 9 декабря, температура -5 градусов, ночью -6…-5 градусов, небольшой снег.

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