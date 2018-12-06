В Удмуртии ожидается гололедица
В Удмуртии, 6 декабря, в четверг на дорогах ожидается туман и гололедица. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
Также до вечера 7 декабря на территории Ижевска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.
По данным сервиса Яндекс погода, в четверг, 6 декабря температура днем -9…-5 градусов, ночью -10 градусов, небольшой снег, гололедица и туман.
В пятницу, 7 декабря, температура днем -7…-8 градусов, ночью -7 градусов, небольшой снег.
В субботу, 8 декабря, температура днем -7…-5 градусов, ночью -7…-6 градусов, снег
В воскресенье, 9 декабря, температура -5 градусов, ночью -6…-5 градусов, небольшой снег.
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