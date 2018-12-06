Олег Бекмеметьев поставил задачу установить фонари на неосвещенных улицах
Глава Ижевска поставил задачу перед представителями управления благоустройства установить фонари на всех улицах, где они отсутствуют. Об этом Олег Бекмеметьев написал на своей странице в социальной сети.
- В Ижевске необходимо дополнительно установить 8,5 тысяч уличных светильников, большинство - в отдаленных микрорайонах, - пишет глава города.
По его мнению за полтора года все улицы будут освещены. При этом на всех фонарях будут менять лампы на более экономичные светодиодные.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Удмуртии на дорогах ожидается гололедица, а также смотрите прогноз погоды(продолжение)
В 2019 году в Удмуртии планируют закупить еще четыре передвижных медицинских комплекса(продолжение)
А ТАКЖЕ:
Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.
Скажи спасибо маме и выиграй приз!
Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.
В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:
- «Что самое сложное в работе мамы?»
- «За что вы сильнее всего ее любите?»
В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!
Подробнее на сайте
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»