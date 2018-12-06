Олег Бекмеметьев поставил задачу установить фонари на неосвещенных улицах

6 Дек. 06:44 2018-12-06T11:11:22+03:00

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Глава Ижевска поставил задачу перед представителями управления благоустройства установить фонари на всех улицах, где они отсутствуют. Об этом Олег Бекмеметьев написал на своей странице в социальной сети.

- В Ижевске необходимо дополнительно установить 8,5 тысячи уличных светильников, большинство - в отдаленных микрорайонах, - пишет глава города.

По его мнению, за полтора года все улицы будут освещены. При этом на всех фонарях будут менять лампы на более экономичные светодиодные.

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