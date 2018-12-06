В результате ДТП пострадал 7-летний мальчик

СЕГОДНЯ 06:58 2018-12-06T06:58:53+03:00

С травмами его отвезли в больницу

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В Ижевске, 5 декабря, в среду, на улице Авангардная автомобиль на пешеходном переходе сбил 7-летнего ребенка. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску.

- 40-летний водитель автомобиля «Рено» сбил мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщает ведомство.

Ребенок получил травмы, его отвезли в больницу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

ВАЖНО!

Отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску напоминает водителям о необходимости выбирать скорость движения с учетом погодных условий, видимости, состояния дорожного покрытия. Приближаясь к пешеходному переходу необходимо в обязательном порядке снижать скорость и быть готовым к полной остановке транспортного средства.

Пешеходам, прежде чем выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в своей безопасности. При переходе проезжей части дороги будьте особо внимательны, не торопитесь, убедитесь в своей безопасности, в том, что водитель приближающегося автомобиля увидел вас и останавливается, чтобы пропустить.

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