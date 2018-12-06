СЕГОДНЯ 08:56 2018-12-06T08:57:23+03:00

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Заслуженный работник культуры Дмитрий Иванов оставил свой пост гендиректора «Росгосцирк». сообщает пресс-служба организации.

Он написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Исполняющим обязанности генерального директора «Росгосцирк» временно назначили заместитель Дмитрия Иванова по гастрольной деятельности, Сергея Белякова.

Напомним, что Дмитрий Иванов стал гендиректором «Росгосцирк» в августе 2016 года.

СПРАВКА «КП»

Сергей Григорьевич Беляков родился 14 декабря 1973 года в г.Харцызск (Донецкая область). Трудовую деятельность начал в 1994 году в Читинской областной филармонии уполномоченным по организации концертов и зрителей. В 2004 году возглавил Нижнетагильский государственный цирк. В 2006-2009 годах – директор Ижевского зоопарка, затем – директор Государственного цирка Удмуртии. С сентября 2016 года - заместитель генерального директора по гастрольной деятельности ФКП «Росгосцирк», в декабре 2016 года по совместительству с основным местом работы возглавил Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке. Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики.

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