2018-12-06T09:37:31+03:00
Происшествия

В Удмуртии ребенку в детском саду поставили прививку с нарушениями

Также медкарта мальчика была с исправлениями
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии в одном из детских садов была проведена проверка на соблюдение закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Сотруднки прокуратуры выявили несколько нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- В октябре 6-летнему мальчику медсестра поставила прививку и сразу передала его воспитателю. На следующий день у ребенка поднялась температура и припухлость в месте прививки, - сообщает ведомство.

По результатам проверки были выявлены нарушения в работе медсестры: после того, как она поставила прививку ребенок должен был быть под наблюдением 30 минут, но медработник передала его сразу воспитателю. Также нарушения были в заполнении медкарты – различные исправления, дописки информации не соответствующей действительности.

В итоге исполняющему обязанности главного врача больницы прокурором внесено представление об устранении нарушений закона.

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