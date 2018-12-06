Демонтаж ларьков в Ижевске продолжается

6 Дек. 10:16 2018-12-06T10:52:39+03:00

На этот раз должники сами демонтируют ларьки

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В Ижевске продолжается демонтаж ларьков, которые незаконно торгуют алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

На очереди ларьки на улице Живсовхозной и на улице Халтурина, но на этот раз должники сами демонтируют конструкции. В четверг, 6 декабря, в 11.00 приехал кран и увез ларьки.

Напомним, что до конца года снесут еще несколько ларьков (продолжение).

Некоторые ларьки демонтируют вместе с остановкой (продолжение).

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