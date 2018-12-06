Хотите выиграть ящик мандаринов? Легко, если вы ездите маршрутами ИПОПАТ
Для жителей Ижевска в преддверии Нового года ИПОПАТ запускает «Мандариновую акцию». Ящик мандаринов может выиграть любой пассажир автобусного маршрута ИПОПАТ.
Условия акции простые: совершаете поездку, оплачивая проезд транспортными или банковскими картами и становитесь участником акции. Самые новогодние фрукты будут разыгрываться каждую неделю по средам: 12, 19 и 26 декабря.
Розыгрыш пройдет отдельно между счастливыми обладателями карт разных видов: бесконтактная банковская карта, «электронный кошелек», проездной, а также отдельный приз для школьных и студенческих транспортных карт.
Номера карт, которые выиграли, смотрите по пятницам в газете «ЯСНО!» и на сайте ИПОПАТ.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.
Скажи спасибо маме и выиграй приз!
Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.
В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:
- «Что самое сложное в работе мамы?»
- «За что вы сильнее всего ее любите?»
В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!
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