Хотите выиграть ящик мандаринов? Легко, если вы ездите маршрутами ИПОПАТ

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-06T11:18:18+03:00

Розыгрыш проходит с 5 по 25 декабря

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Для жителей Ижевска в преддверии Нового года ИПОПАТ запускает «Мандариновую акцию». Ящик мандаринов может выиграть любой пассажир автобусного маршрута ИПОПАТ.

Условия акции простые: совершаете поездку, оплачивая проезд транспортными или банковскими картами и становитесь участником акции. Самые новогодние фрукты будут разыгрываться каждую неделю по средам: 12, 19 и 26 декабря.

Розыгрыш пройдет отдельно между счастливыми обладателями карт разных видов: бесконтактная банковская карта, «электронный кошелек», проездной, а также отдельный приз для школьных и студенческих транспортных карт.

Номера карт, которые выиграли, смотрите по пятницам в газете «ЯСНО!» и на сайте ИПОПАТ.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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