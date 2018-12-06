В Ижевске выступили с концертом вечно молодые герои ска-панка Distemper

6 Дек. 11:16 2018-12-06T11:21:37+03:00

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23 ноября на сцене клуба «СВЕТ» в Ижевске выступила группа Distemper, которая отметила (даже страшно подумать) свое 29-летие! Музыканты отыграли по приглашению концертного агентства «Музыка и жизнь».

Фото: Александр Морозов

Несмотря на солидный возраст, они остаются ска-панк хулиганами! В далеком 1989 году Сергей «Бай» Байбаков, Роман «Носатый» Шевчук и Кисель основали одну из наиболее известных российских ска-панк-групп Distemper. После этого состав неоднократно менялся, но осталась вечная молодость, задор и хулиганство в творчестве.

Фото: Александр Морозов

- Концерт прошел огненно! Собрались самые яркие фанаты, которые плясали, веселились, прыгали со сцены. Такого давно не было в городе, по крайней мере я давно не видел таких концертов, именно по отдаче зрителей. Не важно, был ли это взрослый бородатый мужчина или молодой парень, все отрывались и были на волне с музыкантами! Они по-настоящему отметили свое 29-летие. Надеюсь, что в следующем году мы так же, а может, и гораздо лучше, отметим с Distemper их 30-летие! - поделился эмоциями Данил.

Фото: Александр Морозов

Сами артисты тоже рассказали о своих впечатлениях от концерта в Ижевске.

- Ижевск! Благодарим, любим и ценим! Рады были всех видеть. Однозначно мероприятие прошло на брутальном позитиве, - написали артисты в своей официальной группе «ВКонтакте».

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