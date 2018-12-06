2018-12-06T11:21:37+03:00
Политика

В Ижевске выступили с концертом вечно молодые герои ска-панка Distemper

Мероприятие прошло на брутальном позитиве!
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Александр МорозовФото: Александр Морозов
Изменить размер текста:

23 ноября на сцене клуба «СВЕТ» в Ижевске выступила группа Distemper, которая отметила (даже страшно подумать) свое 29-летие! Музыканты отыграли по приглашению концертного агентства «Музыка и жизнь».

Фото: Александр Морозов

Фото: Александр Морозов

Несмотря на солидный возраст, они остаются ска-панк хулиганами! В далеком 1989 году Сергей «Бай» Байбаков, Роман «Носатый» Шевчук и Кисель основали одну из наиболее известных российских ска-панк-групп Distemper. После этого состав неоднократно менялся, но осталась вечная молодость, задор и хулиганство в творчестве.

Фото: Александр Морозов

Фото: Александр Морозов

- Концерт прошел огненно! Собрались самые яркие фанаты, которые плясали, веселились, прыгали со сцены. Такого давно не было в городе, по крайней мере я давно не видел таких концертов, именно по отдаче зрителей. Не важно, был ли это взрослый бородатый мужчина или молодой парень, все отрывались и были на волне с музыкантами! Они по-настоящему отметили свое 29-летие. Надеюсь, что в следующем году мы так же, а может, и гораздо лучше, отметим с Distemper их 30-летие! - поделился эмоциями Данил.

Фото: Александр Морозов

Фото: Александр Морозов

Сами артисты тоже рассказали о своих впечатлениях от концерта в Ижевске.

- Ижевск! Благодарим, любим и ценим! Рады были всех видеть. Однозначно мероприятие прошло на брутальном позитиве, - написали артисты в своей официальной группе «ВКонтакте».

Реклама. 16+

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Концерты в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ипподроме Ижевска пройдет Чемпионат памяти М.Т Калашникова
В Ижевске двое школьников украли 20 упаковок сыра
Двух наркоторговцев наказали в Удмуртии
Где и когда можно будет посмотреть финал Гран-при в Ванкувере
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «Новый год - это всегда особая праздничная атмосфера»
В Удмуртии вынесли приговор 52-летнему мужчине за педофилию
В Удмуртии женщина врезалась в две машины и сбила пешехода
Хотите выиграть ящик мандаринов? Легко, если вы ездите маршрутами ИПОПАТ
Демонтаж ларьков в Ижевске продолжается
Появилась официальная причина возгорания детского сада на улице Ильфата Закирова в Ижевске
В Удмуртии ребенку в детском саду поставили прививку с нарушениями
В Удмуртии нашли тело новорожденного ребенка у мусорного бака
Дмитрий Иванов, гендиректор «Росгосцирка», оставил свой пост
Ижевский концерн «Калашников» испытывает новую технику, экипировку и снаряжение
В результате ДТП пострадал 7-летний мальчик
Олег Бекмеметьев поставил задачу установить фонари на неосвещенных улицах
В Удмуртии ожидается гололедица
В Удмуртии в 2019 году закупят четыре медицинских комплекса
Больше всего жалоб на тараканов поступает от жителей Ижевска
В Ижевске новый детский сад на улице Берша откроется до конца года
В Ижевске уберут несколько пешеходных переходов
В Удмуртии в декабре откроется семь новых кинозалов
В Ижевске подвели итоги проекта - фото- и видеоконкурса «Моя Удмуртия»