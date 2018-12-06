2018-12-06T12:14:07+03:00
Происшествия

В Удмуртии женщина врезалась в две машины и сбила пешехода

Мужчина получил травмы
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии на 119 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от М7 Волга» при участии автомобиля «Лада Калина» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 30-летняя женщина на машине «Лада Калина», не справившись с управлением, наехала на стоящие на обочине автомобили LADA XRAY и «Рено Каптюр», а также наехала на пешехода, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мужчина 37 лет получил травмы.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ипподроме Ижевска пройдет Чемпионат памяти М.Т Калашникова
В Ижевске двое школьников украли 20 упаковок сыра
Двух наркоторговцев наказали в Удмуртии
Где и когда можно будет посмотреть финал Гран-при в Ванкувере
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «Новый год - это всегда особая праздничная атмосфера»
В Удмуртии вынесли приговор 52-летнему мужчине за педофилию
В Ижевске выступили с концертом вечно молодые герои ска-панка Distemper
Хотите выиграть ящик мандаринов? Легко, если вы ездите маршрутами ИПОПАТ
Демонтаж ларьков в Ижевске продолжается
Появилась официальная причина возгорания детского сада на улице Ильфата Закирова в Ижевске
В Удмуртии ребенку в детском саду поставили прививку с нарушениями
В Удмуртии нашли тело новорожденного ребенка у мусорного бака
Дмитрий Иванов, гендиректор «Росгосцирка», оставил свой пост
Ижевский концерн «Калашников» испытывает новую технику, экипировку и снаряжение
В результате ДТП пострадал 7-летний мальчик
Олег Бекмеметьев поставил задачу установить фонари на неосвещенных улицах
В Удмуртии ожидается гололедица
В Удмуртии в 2019 году закупят четыре медицинских комплекса
Больше всего жалоб на тараканов поступает от жителей Ижевска
В Ижевске новый детский сад на улице Берша откроется до конца года
В Ижевске уберут несколько пешеходных переходов
В Удмуртии в декабре откроется семь новых кинозалов
В Ижевске подвели итоги проекта - фото- и видеоконкурса «Моя Удмуртия»