2018-12-06T12:14:07+03:00
Происшествия

В Удмуртии женщина врезалась в две машины и сбила пешехода

Мужчина получил травмы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии на 119 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от М7 Волга» при участии автомобиля «Лада Калина» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 30-летняя женщина на машине «Лада Калина», не справившись с управлением, наехала на стоящие на обочине автомобили LADA XRAY и «Рено Каптюр», а также наехала на пешехода, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мужчина 37 лет получил травмы.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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