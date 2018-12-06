В Удмуртии вынесли приговор 52-летнему мужчине за педофилию

СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-06T14:04:06+03:00

Еще у него обнаружили боеприпасы и взрывчатые вещества

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В Удмуртии суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в педофилии и хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- С 2007 по 2012 год мужчина 52 лет совершал действия сексуального характера в отношении четверых мальчиков 12-13 лет, которые не могли сообщить о том, что происходит. Преступник платил им деньги, покупал дорогую одежду, которые их семьи не могли купить, - сообщает ведомство.

В июле 2017 года один из подростков заявил на подсудимого, после чего его задержали. В ходе обыска его квартиры были обнаружены и изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества. Как выяснилось, он привез их еще в 80-х годах, когда служил в Чечне.

Суд назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в исправительной колонии. Год ограничения свободы и штраф в размере 10 000 рублей.

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