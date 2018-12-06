2018-12-06T12:40:43+03:00
Общество

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «Новый год - это всегда особая праздничная атмосфера»

Свой вклад в праздничное оформление города могут внести жители, предприятия, организации, управляющие компании
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Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
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В преддверии новогодних праздников Глава Ижевска Олег Бекмеметьев обратился к жителям города, руководителям организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности. Он отметил, что завершение года неизменно связано для каждого человека с радостными хлопотами и подготовкой к встрече Нового года.

- В Ижевске много добрых традиций, и одна из самых замечательных - всем вместе украшать свой город, создавая сказочную новогоднюю атмосферу, - сказал Олег Бекмеметьев. - Приглашаю всех руководителей организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, жителей Ижевска не остаться в стороне от подготовки к самому чудесному празднику года и превратить свои территории в настоящий центр сказочных событий.

Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru

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