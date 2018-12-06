2018-12-06T15:42:51+03:00
Происшествия

Двух наркоторговцев наказали в Удмуртии

Один из осужденных не признал своей вины
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии вынесли приговор двух наркоторговцам, которые занимались сбытом наркотиков в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- С июня 2017 года по январь 2018 подсудимые покупали наркотики у незнакомого человека, с которым общались через мессенджер. Сбыт происходил через тайники в Ижевске, пересылали также в другие регионы России, - сообщает ведомство.

Их задержали, когда они хотели вывезти из города особо крупную партию наркотиков. Один из задержанных свою вину не признал. А другому на суде зачли то, что он признал вину. В итоге ему назначили наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

27-летнему подсудимому, который не признал вину, суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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