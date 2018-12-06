В Ижевске двое школьников украли 20 упаковок сыра
В Ижевске в ноябре двое школьников украли из холодильника 20 упаковок сыра. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- После того, как продавцы магазина заметили кражу, они обратились в полицию. Личности воров были установлены, ими оказались 14-летняя девочка и ее 14-летний знакомый, - сообщает ведомство.
Как оказалось, школьница была на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции выяснили, что похищенное школьники продали. Вырученные деньги потратили на личные нужды.
На данный момент им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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