2018-12-06T14:49:45+03:00
Происшествия

В Ижевске двое школьников украли 20 упаковок сыра

Похищенное они продали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске, в ноябре, двое школьников украли из холодильника 20 упаковок сыра. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- После того, как продавцы магазина заметили кражу они обратились в полицию. Личности воров были установлены ими оказались 14-летняя девочка и ее 14-летний знакомый, - сообщает ведомство.

Как оказалось, школьница была на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции выяснили, что похищенное школьники продали. Вырученные деньги потратили в личных нуждах.

На данный момент им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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