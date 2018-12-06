На ипподроме Ижевска пройдет чемпионат памяти М.Т Калашникова

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-06T16:14:39+03:00

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В Ижевске на ипподроме пройдет открытый чемпионат по конкуру памяти конструктора, генерал-лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова. Кубок по конному спорту был основан 15 лет назад, но в последние годы его не проводили. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

Соревнования пройдут с 8 по 9 декабря, спортивные пары съедутся и из Пермского края, Башкортостана, Татарстана и Самары.

Также сообщается, что чемпионат пройдет среди участников разных возрастных категорий. Официальное открытие 9 декабря в 11.00.

Будет разыгран Кубок Минсельхоза Удмуртии, победителем станет самая красивая пара - всадник и лошадь. 9 декабря будет парад участников, гала-забег с тортом в виде лошади.

СПРАВКА «КП»

Конкур – олимпийский конный вид спорта, суть которого заключается в преодолении препятствий определенной сложности в определенном порядке на специальном поле для конкура. Конкур является самым зрелищным из конных состязаний.

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