Увольнение после корпоратива: как и где отмечают Новый год компании в Удмуртии
Как в компаниях Удмуртии празднуют Новый год, выяснила служба исследований Head Hunter. 27% работников сообщили, что вообще не отмечают Новый год (рабочий персонал - 47% и автомобильный бизнес - 40%).
Формат празднования – организованные корпоративы на внешних площадках, так ответили 39% работников. 27% - вместе посещают кафе/бары/рестораны. Представители научно-образовательной сферы в большинстве своем ответили, что празднование Нового года у них проходит в виде посиделок в офисе после работы (17%). Банковские работники и представители ИТ-сферы проводят корпоратив на внешней площадке.
49% работников утверждают, что организацией корпоратива занимается департамент персонала, 43% - организовывают сами, а вот у 5% работников этим занимается внешнее агентство.
А как же увольнения после корпоратива? 91% работников не смогли вспомнить такие случаи, а вот 9% признались, что были такие случаи. Например, после корпоратива уволили девушку, которая переспала с руководителем, а еще врача, который выпил и ударил своего начальника.
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