Tele2 дарит безлимитный Интернет на Новый год

СЕГОДНЯ 16:15 2018-12-06T16:17:07+03:00

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Мобильный оператор Tele2 в канун зимних праздников дарит новым клиентам безлимитный интернет. В преддверии новогодних праздников новые абоненты получают безлимитный интернет на три месяца в подарок при подключении к тарифам «Мой онлайн» и «Мой онлайн+» в рамках опции «Безлимит в подарок». Воспользоваться предложением Tele2 можно с 28 ноября по 8 января во всех регионах оператора. Опция подключается автоматически: скоростным интернетом можно начать пользоваться сразу после активации SIM-карты.

В день запуска предложения также стартовал новый этап рекламной кампании оператора. По сюжету герои рекламных видеороликов готовятся поздравить абонентов с Новым годом. При этом харизматичный лидер и его команда опровергают распространенные шаблоны, связанные с любимым праздником. Традиционным новогодним костюмам они предпочитают черно-белое, вместо уютного камина и нарядной елки − футуристичный минимализм, а сопровождает героев мини-пиг. Наконец, герои опровергают главный стереотип, согласно которому подарки вручаются только за примерное поведение: «Tele2 не Санта, нам все равно, вели вы себя плохо или хорошо».

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Tele2 продолжает традицию уникальных предновогодних предложений для клиентов, но повторяться не в привычке оператора. Ролики новой рекламной кампании можно увидеть на канале Tele2 в YouTube, подробная информация о предложении оператора опубликована на сайте.

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