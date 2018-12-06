В Ижевске задержали артиста театра, которого подозревают в краже
В Ижевске сотрудниками полиции задержан артист одного из театров города. Его подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В конце октября 19-летний актер похитил телефон у своего коллеги из гримерки. Тот, когда обнаружил пропажу, сразу обратился в полицию, - сообщает ведомство.
Сотрудники установили личность подозреваемого, краденый телефон он продал через интернет. Покупателя также установили, телефон изъяли.
Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Пока он под подпиской о невыезде.
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