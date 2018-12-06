2018-12-06T17:07:17+03:00
Происшествия

В Ижевске задержали артиста театра, которого подозревают в краже

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске сотрудниками полиции задержан артист одного из театров города. Его подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В конце октября 19-летний актер похитил телефон у своего коллеги из гримерки. Тот, когда обнаружил пропажу, сразу обратился в полицию, - сообщает ведомство.

Сотрудники установили личность подозреваемого, краденый телефон он продал через интернет. Покупателя также установили, телефон изъяли.

Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Пока он под подпиской о невыезде.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Самый нашумевший вопрос! «Комсомолка» выяснила, почему Минстрой Удмуртии решил пересмотреть плату за вывоз ТБО (подробнее).

Двух наркоторговцев осудили за сбыт веществ в особо крупном размере (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24