Девушка из Удмуртии погибла в Казани

СЕГОДНЯ 17:03 2018-12-06T17:03:56+03:00

Ей было 19 лет

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Девушка, которая уехала из Удмуртии покорять Казань, погибла. Девушке было 19 лет. Об этом сообщает «КП-Казань»

Она работала в Казани массажисткой в одном из релакс-салонов. 1 декабря, в субботу, ее тело нашли коллеги. Точная причина смерти не установлена.

Единственное, что известно – на теле девушки не было следов насильственной смерти. В соцсетях выдвигают версии, что она могла умереть от резкой остановки дыхания или инсульта.

Причины смерти выясняются. По факту гибели девушки начата проверка.

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