Девушка из Удмуртии погибла в Казани
Девушка, которая уехала из Удмуртии покорять Казань, погибла. Девушке было 19 лет. Об этом сообщает «КП-Казань»
Она работала в Казани массажисткой в одном из релакс-салонов. 1 декабря, в субботу, ее тело нашли коллеги. Точная причина смерти не установлена.
Единственное, что известно – на теле девушки не было следов насильственной смерти. В соцсетях выдвигают версии, что она могла умереть от резкой остановки дыхания или инсульта.
Причины смерти выясняются. По факту гибели девушки начата проверка.
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