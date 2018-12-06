Удмуртия заняла второе место в проекте «Герои Отечества» 2018 года

6 Дек. 17:50 2018-12-07T11:18:38+03:00

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В Пермском крае полпред в ПФО Игорь Комаров на совещании озвучил итоги реализации проекта «Герои Отечества» 2018 года. Удмуртия получила диплом второй степени в номинации «Наиболее полное выполнение законодательства в части увековечивания памяти защитников Отечества».

Награду вручили руководителю администрации главы и правительства республики Сергею Смирнову. Как он сообщил, в республике проводится работа по обеспечению ветеранов жильем, добровольцы помогают в благоустройстве памятников, обелисков и воинских захоронений. Кроме того, Сергей Витальевич рассказал о том, что ни одна юбилейная дата не проходит без комплекса мероприятий: проводятся выставки, чествование участников битв и викторины для школьников.

Отметим, что работа по реализации проекта «Герои Отечества» будет продолжена в 2019 году.

Также проводится работа по обеспечению ветеранов жильем. Жилье получили уже 585 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 2299 членов семей погибших, 70 ветеранов боевых действий и пять членов семей погибших.

Добровольцы помогают в благоустройстве памятников, обелисков и воинских захоронений. Также Сергей Смирнов сообщил, что ни одна юбилейная дата не проходит без комплекса мероприятий - проводятся различные выставки (книг, оружия), чествование участников битв и викторины для школьников.

Также работа по реализации проекта «Герои Отечества» будет продолжена в 2019 году.

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