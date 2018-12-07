2018-12-07T06:09:57+03:00
Происшествия

В Татарстане спасли двух рыбаков из Удмуртии, чей снегоход провалился под лед

На них составлен протокол за выезд на тонкий лед
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: МЧС по РТФото: МЧС по РТ
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На днях в Татарстане спасли двух рыбаков из Удмуртии, чей снегоход провалился под лед. Как сообщает «КП-Казань», изначально поступило сообщение, что около села Салауши двое мужчин из села Малая Пурга решили пойти на рыбалку, но тонкий лед не выдержал их снегоход и техника утонула. Мужчины остались ждать помощи спасателей. При этом в сообщении было указано, что они без обуви.

На поиски выдвинулись спасатели, пожарные, медики. Терпящих бедствие искали на огромной территории. В частности, обследовали 10 километров береговой линии, проселочные дороги.

В итоге один из мужчин решил сам добраться до деревни Салауш, где сообщил, что его приятель остался ждать помощи на льду, около затонувшего снегохода. Но там нашли только сапоги, рыбацкий ящик и сам транспорт. Второй рыбак оказался в четырех километрах от места ЧП. С мужчинами сейчас все в порядке.

Отметим, что за выезд на тонкий лед на них составлен протокол.

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