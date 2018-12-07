2018-12-07T06:09:57+03:00
Происшествия

В Татарстане спасли двух рыбаков из Удмуртии, чей снегоход провалился под лед

На них составлен протокол за выезд на тонкий лед
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: МЧС по РТФото: МЧС по РТ
Изменить размер текста:

На днях в Татарстане спасли двух рыбаков из Удмуртии, чей снегоход провалился под лед. Как сообщает «КП-Казань», изначально поступило сообщение, что около села Салауши двое мужчин из села Малая Пурга решили пойти на рыбалку, но тонкий лед не выдержал их снегоход и техника утонула. Мужчины остались ждать помощи спасателей. При этом в сообщении было указано, что они без обуви.

На поиски выдвинулись спасатели, пожарные, медики. Терпящих бедствие искали на огромной территории. В частности, обследовали 10 километров береговой линии, проселочные дороги.

В итоге один из мужчин решил сам добраться до деревни Салауш, где сообщил, что его приятель остался ждать помощи на льду, около затонувшего снегохода. Но там нашли только сапоги, рыбацкий ящик и сам транспорт. Второй рыбак оказался в четырех километрах от места ЧП. С мужчинами сейчас все в порядке.

Отметим, что за выезд на тонкий лед на них составлен протокол.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

19-летняя девушка из Удмуртии погибла в Казани (продолжение).

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии юрисконсульт вредничала приставам, а потом напала на них
Очевидцы: на улице Удмуртская в Ижевске столкнулись девять автомобилей
Мария Бутырская: фигуристки из Удмуртии на финале Гран-при будут в тройке лучших
Удмуртия заняла второе место в проекте «Герои Отечества» 2018 года
Девушка из Удмуртии погибла в Казани
В Ижевске задержали артиста театра, которого подозревают в краже
Tele2 дарит безлимитный Интернет на Новый год
Завершено расследование по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева
Увольнение после корпоратива: как и где отмечают Новый год компании в Удмуртии
На ипподроме Ижевска пройдет чемпионат памяти М.Т Калашникова
В Ижевске двое школьников украли 20 упаковок сыра
Двух наркоторговцев наказали в Удмуртии
Финал Гран-при по фигурному катанию: где смотреть выступления уроженок Удмуртии Загитовой и Туктамышевой