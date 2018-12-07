Очевидцы: на улице Удмуртская в Ижевске столкнулись девять автомобилей

7 Дек. 07:05 2018-12-07T11:26:15+03:00

По предварительным данным пострадавших нет

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В пятницу, 7 декабря, сложная ситуация сложилась на улице Удмуртская в Ижевске. Автомобилисты сообщают, что произошло несколько ДТП, где столкнулось в общей сложности девять автомобилей. Как рассказали очевидцы на радио «Адам» (104.5 FM)(12+), аварии в сторону центра, между улицей Майской и ТЦ «Флагман», на средней полосе.

- Пострадавших, по предварительным данным, нет, - сообщили на радио.

В ИГГС добавляют, что изначально столкнулось два автомобиля. Водители мирно разъехались, но тут врезались друг в друга еще две машины.

- Прямо на светофоре у перекрестка Майская - Удмуртская еще две догонялки. Напротив магазина «Маслёнка» «паровозик» из трех, - написала Наталья.

Судя по сервису «Яндекс.Пробки», скорость движения на данном перекрестке не превышает 5 км/ч.

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