2018-12-07T07:05:38+03:00
Происшествия

Очевидцы: на улице Удмуртская в Ижевске столкнулись девять автомобилей

По предварительным данным пострадавших нет
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Саша Курбатов в ИГГСФото: Саша Курбатов в ИГГС
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В пятницу, 7 декабря, сложная ситуация сложилась на улице Удмуртская в Ижевске. Автомобилисты сообщают, что произошло несколько ДТП, где столкнулось в общей сложности девять автомобилей. Как рассказали очевидцы на радио «Адам» (104.5 FM)(12+), аварии в сторону центра, между улицей Майской и ТЦ «Флагман», на средней полосе.

- Пострадавших, по предварительным данным нет, - сообщили на радио.

В ИГГС добавляют, что изначально столкнулось два автомобиля. Водители мирно разъехались, но тут врезались друг в друга еще две машины.

- Прямо на светофоре у перекрестка Майская-Удмуртская еще две догонялки. Напротив магазина «Маслёнка» «паровозик» из трех, - написала Наталья.

Судя по сервису «Яндекс.Пробки», скорость движения на данном перекрестке не превышает 5 км/ч.

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